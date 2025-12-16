Власти Ленобласти отчитались об очистке 3311 га земли от борщевика

В общей сложности, по данным региональной администрации, в 111 поселениях планируется обработать 6,2 тысячи гектаров.

С начала сезона агротехнических мероприятий муниципалитеты Ленинградской области обработали 3311 гектаров земель, заросших борщевиком Сосновского. Наибольший объём работ выполнен в Лужском (1189 га), Волосовском (602 га) районах и Гатчинском округе (505 га). В общей сложности, по данным региональной администрации, в 111 поселениях планируется обработать 6,2 тысячи гектаров. На эти цели из бюджета выделено 49,6 миллиона рублей.

Работы ведутся не только муниципалитетами. По состоянию на сегодня дорожные службы обработали 1172 гектара на 466 участках вдоль региональных трасс, энергетики очистили 10,8 гектара под линиями электропередач, а "Водоканал" провёл работы на 26 гектарах в санитарных зонах водоснабжения.

В лесном фонде обработано почти гектар в Бокситогорском и Всеволожском районах. Кроме того, запланирована обработка 80 объектов холодного водоснабжения и водоотведения общей площадью 214,7 гектара, а также 207 объектов газоснабжения.

Ранее мы сообщили о том, что в детских лагерях Ленобласти выявили 120 нарушений перед началом сезона.

Фото: Правительство Ленобласти