Петербуржец попал в реанимацию из-за ожогов борщевиком

При такой стадии ожога происходит поражение вплоть до костей.

Житель Невского района Петербурга едва не умер, предположительно, от ожогов борщевиком. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 16 сентября 52-летнего мужчину госпитализировали от дома по улице Грибакиных. Его поместили в реанимацию с химическим ожогом правого и левого коленных суставов 4 степени, ожогом обоих локтевых суставов 4 степени. При такой стадии ожога происходит поражение вплоть до костей.

Предварительно установлено, что он получил ожоги от борщевика. Обстоятельства получения травм предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что Ленобласть будет перерабатывать борщевик для хозяйственных нужд.

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