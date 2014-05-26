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Ленобласть будет перерабатывать борщевик для хозяйственных нужд
Сегодня, 14:08
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Ленобласть будет перерабатывать борщевик для хозяйственных нужд

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Из зеленой массы ядовитого растения можно получить целлюлозу, сорбент для ликвидации разливов нефтепродуктов и даже использовать для очистки воды.

На заседании участники обсудили бизнес-проекты и планы борьбы с борщевиком. Регион готов выделить средства на проект по переработке биомассы борщевика, но разработчикам и специалистам агропромышленного сектора необходимо дополнительно проработать экономическую эффективность и самоокупаемость опытного производства.

Из зеленой массы ядовитого растения можно получить целлюлозу, сорбент для ликвидации разливов нефтепродуктов и даже использовать для очистки воды.

На рабочей встрече экологи, общественники и власти региона обсудили эффективность системы контроля перемещения отходов и реализацию проекта "ЭкоМолодежка47". В заключение губернатор Александр Дрозденко поддержал предложение экологов ввести для Ленобласти и Петербурга особый тематический День Невы.

Ранее мы сообщили о том, что клещей привлекают носители второй группы крови.

Фото: Pxhere

Теги: борщевик, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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