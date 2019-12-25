В Полежаевском парке очистили от борщевика территорию площадью 5 тыс. "квадратов"

Статистика подтверждает эффективность мер: с мая по октябрь в Красносельском районе было ликвидировано порядка 93 тысяч растений, из них 62 тысячи – непосредственно в Полежаевском парке.

В Полежаевском парке прошел масштабный субботник, направленный на борьбу с борщевиком Сосновского. Акция стала продолжением городской волны субботников, сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга.

В минувшую субботу к специалистам Комитета по благоустройству, помимо штатных садовников, присоединились активисты общественного движения "Антиборщевик", члены Экологического комитета Студсовета СПбГУ и местные жители. Общими усилиями участники очистили от инвазивного сорняка более 5000 квадратных метров лесной территории.

Сезон цветения борщевика подходит к концу, что позволяет подвести промежуточные итоги. Полежаевский парк считается одной из критических точек распространения растения в Петербурге, однако систематическая работа дает плоды: количество вредного сорняка сократилось до единичных экземпляров.

Статистика подтверждает эффективность мер: с мая по октябрь в Красносельском районе было ликвидировано порядка 93 тысяч растений, из них 62 тысячи – непосредственно в Полежаевском парке. Это более чем на 10 тысяч экземпляров меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметили представители движения "Антиборщевик", если раньше волонтерам приходилось искать траву в зарослях борщевика, то теперь они вынуждены искать единичные сорняки в траве.

Ранее мы сообщили о том, что на месте снесенного "Спорт Паласа" в Петербурге высадили 70 деревьев.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга