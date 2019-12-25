На месте снесенного "Спорт Паласа" в Петербурге высадили 70 деревьев

В Приморском парке Победы обустраивают зеленую зону вместо снесенного комплекса.

В Приморском парке Победы в Петербурге высадили 70 деревьев на месте снесенного спортивного комплекса "Спорт Палас". Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников.

На участке площадью 3,7 тыс. кв. м посадили 25 елей, 20 пихт и 25 рябин. По словам Корабельникова, на территории бывшего самостроя постепенно формируется зеленое пространство, которое станет продолжением Приморского парка Победы.

Демонтаж здания завершили в ноябре 2025 года. Специалисты разобрали более 47 тыс. конструкций и подготовили участок к благоустройству.

Комплекс "Спорт Палас" построили в 2014 году. Он работал до тех пор, пока здание не признали самостроем. После закрытия спортклуб отключили от коммуникаций. Смольный объявлял о планах снести объект в 2021 и 2024 годах. До демонтажа здание разграбили, в том числе из него исчезли окна и напольные плиты. В 2024 году в комплексе произошел пожар.

В июне 2026 года суд обязал бывшего арендатора "Спорт Паласа" возместить расходы на снос здания. Сумма взыскания составила почти 26 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что осенние посадки деревьев продолжаются в Северной столице. Всего за последнее время высадили более 30 растений.

Фото: Telegram/Алексей Корабельников