В петербургский суд направили дело на лидера ДДТ Юрия Шевчука

Советский суд Уфы направил в Дзержинский суд Петербурга дело об административном правонарушении.

В пятницу, 20 мая, Советский суд Уфы направил в Дзержинский суд Петербурга дело об административном правонарушении в отношении певца и лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, поступит – сообщим.

Напомним, что во время своего выступления Шевчук поделился мнением о "родине". По его словам, "родину" не стоит связывать с президентом, поскольку к ней относится "нищая бабушка на вокзале, продающая картошку".

Ранее мы писали, что группа "Би-2" перенесла еще восемь своих концертов после отмены спектакля в Петербурге. В Петербурге концерт должен состояться осенью 2022 года.

Фото: Piter.tv