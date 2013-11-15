Группа "Би-2" перенесла еще восемь своих концертов после отмены спектакля в Петербурге

В Петербурге концерт должен состояться осенью 2022 года.

Группа "Би-2" перенесла сразу восемь своих концертов, которые должны были пройти в ближайшее время. Об этом музыканты рассказали в своих социальных сетях.

После перенесенного спектакля в Петербурге были отменены концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. Во всех этих городах концерты должны состояться осенью 2022 года. Что касается Москвы, то концерт перенесли на 10 июня 2023 года.

Мы остаёмся с вами, но пока – без живых концертов. Би-2

Приобретенные билеты будут доступны и позже.

Фото: ВКонтакте / Би-2