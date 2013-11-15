Группа "Би-2" перенесла еще восемь своих концертов после отмены спектакля в Петербурге

Группа "Би-2" перенесла сразу восемь своих концертов, которые должны были пройти в ближайшее время. Об этом музыканты рассказали в своих социальных сетях.
После перенесенного спектакля в Петербурге были отменены концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле. Во всех этих городах концерты должны состояться осенью 2022 года. Что касается Москвы, то концерт перенесли на 10 июня 2023 года.
Мы остаёмся с вами, но пока – без живых концертов.
Би-2
Приобретенные билеты будут доступны и позже.
Фото: ВКонтакте / Би-2
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