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В Петербурге отменили концерт группы "Би-2" и спектакль "Письма и песни" "Квартета И"
Сегодня, 19:55
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В Петербурге отменили концерт группы "Би-2" и спектакль "Письма и песни" "Квартета И"

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О причинах переноса не сообщили.

Стало известно 16 мая, что концерт группы "Би2" и спектакля "Письма и песни" "Квартета И" перенесли. Об этом сообщили в пресс-службе БКЗ "Октябрьский".

О причинах переноса не сообщили, напомним, что концерт был назначен на 18 мая. дата концерта будет объявлена позже. Отметим, что билеты на спектакль останутся действенными. 

Ранее мы сообщали, что фестиваль тюльпанов на Елагином острове перенесли на неделю. Помимо тюльпанов в парке растут гиацинты, нарциссы и мускари.

Фото: pixabay
 

Теги: би-2, бкз октябрьский, квартет и, письма и песни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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