Помимо тюльпанов в парке растут гиацинты, нарциссы и мускари.

Фестиваль тюльпанов на Елагином острове перенесли на неделю из-за холодного мая. Информация об этом появилась в соцсетях ЦПКиО им. Кирова. Тюльпаны не успеют достигнуть пика цветения к 14-15 мая, как планировалось ранее.

Открытие X Фестиваля тюльпанов пройдет 21 и 22 мая, чтобы мы в полной мере могли насладиться буйством красок и тонким ароматом этих прекрасных весенних цветов! говорится в сообщении.

Напомним, на острове высадили 201 тысячу луковиц тюльпанов 150 различных сортов. Основные цветники посвятят Карлу России в честь 200-летия дворцово-паркового ансамбля Елагина острова, а также "юбиляру" этого года — Петру I.

В Петербурге до конца недели сохранится теплая погода.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове