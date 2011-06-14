В Петербурге до конца недели сохранится теплая погода

На следующей неделе погоду может испортить арктический воздух.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что нынешняя неделя должна быть теплой. Средняя температура за сутки составит около +9...+11 градусов. При этом периодически будут идти дожди и дуть западный ветер.

Дневная температура в Санкт-Петербурге на неделю +13…+15 гр. Но теплые ночи, на уровне +7…+9 гр. и создадут условия для высокой средней суточной температуры. Александр Колесов.

В среду, 11 мая, будет до +18 градусов. При этом на следующей неделе горожан может ждать похолодание. Есть вероятность "затока" арктического воздуха в наш регион. В этот период средсуточная температура составит +7...+8 градусов. Колесов отметил, что это довольно далекий прогноз, и все еще может измениться.

Ранее петербуржцев предупредили о гадюках в заказнике "Сестрорецкое болото".

Фото: Piter.tv