В Петербурге до конца недели сохранится теплая погода

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что нынешняя неделя должна быть теплой. Средняя температура за сутки составит около +9...+11 градусов. При этом периодически будут идти дожди и дуть западный ветер.
Дневная температура в Санкт-Петербурге на неделю +13…+15 гр. Но теплые ночи, на уровне +7…+9 гр. и создадут условия для высокой средней суточной температуры.
Александр Колесов.
В среду, 11 мая, будет до +18 градусов. При этом на следующей неделе горожан может ждать похолодание. Есть вероятность "затока" арктического воздуха в наш регион. В этот период средсуточная температура составит +7...+8 градусов. Колесов отметил, что это довольно далекий прогноз, и все еще может измениться.
Ранее петербуржцев предупредили о гадюках в заказнике "Сестрорецкое болото".
Фото: Piter.tv
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