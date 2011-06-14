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В Петербурге до конца недели сохранится теплая погода
Сегодня, 12:24
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В Петербурге до конца недели сохранится теплая погода

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На следующей неделе погоду может испортить арктический воздух.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о том, что нынешняя неделя должна быть теплой. Средняя температура за сутки составит около +9...+11 градусов. При этом периодически будут идти дожди и дуть западный ветер.

Дневная температура в Санкт-Петербурге на неделю +13…+15 гр. Но теплые ночи, на уровне +7…+9 гр. и создадут условия для высокой средней суточной температуры.

Александр Колесов.

В среду, 11 мая, будет до +18 градусов. При этом на следующей неделе горожан может ждать похолодание. Есть вероятность "затока" арктического воздуха в наш регион. В этот период средсуточная температура составит +7...+8 градусов. Колесов отметил, что это довольно далекий прогноз, и все еще может измениться. 

Ранее петербуржцев предупредили о гадюках в заказнике "Сестрорецкое болото". 

Фото: Piter.tv

Теги: погода, прогноз, тепло
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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