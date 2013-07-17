Петербуржцев предупредили о гадюках в заказнике "Сестрорецкое болото"

Змеи вышли из спячки месяц назад.

Посетителей заказника "Сестрорецкое болото" в Курортном районе предупредили в соцсетях о нашествии гадюк в начале мая. Их можно увидеть недалеко от тропы — на земле и в траве.

Встречаются как крупные змеи, так и небольшие. Одной из посетительниц удалось заснять во время прогулки брачные игры двух гадюк.

Две гадюки, две жабы, две ящерицы, бесчисленное количество птиц и шмелей. Почувствовала весну в природе. написала Анастасия.

Отметим, что в этом году заказнику исполнилось 11 лет.

Первые гадюки проснулись в Ленобласти еще в первой половине апреля.

Видео: Ирина Маглюй

Фото: ВКонтакте / Ирина Маглюй, Анастасия Меньшова