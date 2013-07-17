Петербуржцев предупредили о гадюках в заказнике "Сестрорецкое болото"

Посетителей заказника "Сестрорецкое болото" в Курортном районе предупредили в соцсетях о нашествии гадюк в начале мая. Их можно увидеть недалеко от тропы — на земле и в траве.
Встречаются как крупные змеи, так и небольшие. Одной из посетительниц удалось заснять во время прогулки брачные игры двух гадюк.
Две гадюки, две жабы, две ящерицы, бесчисленное количество птиц и шмелей. Почувствовала весну в природе.
написала Анастасия.
Отметим, что в этом году заказнику исполнилось 11 лет.
Первые гадюки проснулись в Ленобласти еще в первой половине апреля.
Видео: Ирина Маглюй
Фото: ВКонтакте / Ирина Маглюй, Анастасия Меньшова
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