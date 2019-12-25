В Ленобласти проснулись первые гадюки

Биолог напомнил, что гадюки не агрессивны и, если их не провоцировать, то они не укусят.

Несмотря на затянувшуюся в этом году зиму, в Ленобласти начали просыпаться змеи. Биолог Павел Глазков в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал, что на выходных он проверил свое любимое "гадючье" место на побережье Ладоги, в Государственном природном заказнике "Коккоревский". И там ему удалось обнаружить змей.

Змеи еще вялые. Поняв, что я не представляю опасности, они спокойно мне попозировали. Даже ни разу не зашипели на меня. Павел Глазков, биолог

Павел Глазков отметил, что когда станет еще теплее, на этом месте можно будет одновременно встретить до нескольких десятков этих змей. Также биолог напомнил, что гадюки не агрессивны и, если их не провоцировать, то они не укусят. В дикой природе гадюка может прожить до 15 лет.

Ранее стало известно, что в Петербурге проснулись ежи, а в Ленобласти — медведи.

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков