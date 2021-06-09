В Петербурге проснулись ежи, а в Ленобласти — медведи

Биолог рассказал о том, что ежей нельзя угощать молоком.

Ночью в Петербурге можно встретить ежей, они уже проснулись. Об этом в своей группе в "ВКонтакте" рассказал биолог Павел Глазков.

Эксперт отметил, что за животным следует наблюдать издалека.

Ведь этот симпатичный зверек – настоящий резервуар различных инфекций, которые опасны и для животных, и для людей. И самая страшная инфекция – бешенство. Заразиться можно не только от укуса, но даже просто уколовшись иголкой. Павел Глазков.

Кроме того, можно нарваться на блох и клещей.

Ежи ведут одиночный ночной образ жизни, питаются лягушками, мышевидными грызунами, насекомыми, слизнями. Подкармливать его можно фаршем, кусочками мяса ли размоченным кошачьим или собачьим кормом. Давать ежу молоко категорически запрещено.

Также Павел Глазков рассказал о том, что в Ленобласти начали просыпаться медведи. На днях он заметил свежий след в Волосовском районе. Самцы просыпаются примерно на полмесяца, а порой и на месяц раньше самок. В течение месяца они могут обходиться без еды, но если встретят ее на своем пути, то будут не против полакомиться. Это могут быть даже чужие медвежата.

Фото: Каждой твари по паре / Павел Глазков