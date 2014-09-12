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Представитель Киркорова рассказала о его состоянии после получения ожога
Сегодня, 12:57
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Представитель Киркорова рассказала о его состоянии после получения ожога

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Певец проводит репетицию и готовится ко второму концерту.

Народный артист России Филипп Киркоров чувствует себя хорошо и активно готовится к предстоящим выступлениям, несмотря на недавний инцидент с возгоранием рукава во время концерта в БКЗ "Октябрьский". Об этом сообщила ТАСС представитель певца Екатерина Успенская.

"Филипп чувствует себя замечательно. Сегодня у него второй день концертов, поэтому он весь день репетирует, вносит правки в программу. У него все хорошо"

Екатерина Успенская

Напомним, во время выступления певец получил незначительный ожог из-за возгорания рукава рубашки. Однако, судя по заявлению представителя, инцидент не повлиял на рабочий график артиста.

Ранее Piter.TV сообщал, что в БКЗ "Октябрьский" прокомментировали инцидент с Филиппом Киркоровым.

Фото: Telegram / "Алена, блин!"

Теги: бкз октябрьский, филипп киркоров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Культура, Музыка,

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