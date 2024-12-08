В БКЗ "Октябрьский" прокомментировали инцидент с Филиппом Киркоровым

По словам организаторов, концертная программа прошла в запланированном режиме.

Директор БКЗ "Октябрьский" Эмма Лавринович прокомментировала инцидент с возгоранием одежды на Филиппе Киркорове во время концерта. В разговоре с телеканалом "78" она заверила, что нарушений техники безопасности в зале не было.

"У нас абсолютно всё нормально, с Филиппом Бедросовичем тоже всё в порядке. Не знаю, о каких нарушениях техники безопасности идёт речь — у нас всё было под контролем" Эмма Лавринович

Ранее сообщалось, что во время выступления артиста на сцене загорелась его рубашка. Очевидцы отметили, что пламя быстро потушили, а сам Киркоров продолжил шоу.

В БКЗ подчеркнули, что инцидент не повлиял на ход концерта, а все необходимые меры безопасности соблюдались. Подробности происхождения возгорания пока не уточняются.

Фото: Telegram / "Алена, блин!"