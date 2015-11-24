Концертный зал "Октябрьский" не признали объектом культурного наследия

Заявления о включении здания в реестр ОКН поступило в начале 2025 года.

КГИОП Санкт-Петербурга не стал наделять статусом "объект культурного наследия" (ОКН) Большой концертный зал "Октябрьский" на Лиговском проспекте. Аналогичное решение принято по гостинице "Прибалтийская", на улице Кораблестроителей.

Согласно информации, опубликованной на сайте КГИОП Петербурга, заявления о включении вышеупомянутых зданий в реестр ОКН поступили в январе 2025 года. К концу мая специалисты пришли к выводу, что ни одна из построек не представляет большой историко-культурной ценности.

Также было принято решение исключить БКЗ "Октябрьский" и гостиницу "Прибалтийская" из списка объектов, обладающих признаками ОКН.

Ранее вестибюль станции метро "Парк Победы" снова отказались признать объектом культурного наследия.

Фото: официальный сайт БКЗ "Октябрьский"