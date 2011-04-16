По данным следствия, у Лукина произошла ссора со знакомым, который нанес ему ножевые ранения.

Участник телешоу "Дом-2" Дмитрий Лукин убит в квартире в Москве. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в квартире на Щелковском шоссе. По данным следствия, у Лукина произошла ссора со знакомым, который нанес ему ножевые ранения. Уточняется, что потерпевшему нанесли порядка 50 ударов ножом. Подозреваемый доставлен в одну из городских больниц. После разрешения врачей следователи приступят к его допросу.

Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Дмитрию Лукину было 33 года. Экс-участник "Дома-2" также работал на телеканалах СТС и "Матч ТВ".

Ранее мы сообщали, что жительницу Воронежа задержали по подозрению в покушении на убийство трехлетней дочери.

Фото: Piter.tv