Жительницу Воронежа задержали по подозрению в покушении на убийство трехлетней дочери

Женщина оставила девочку на три дня в квартире без еды и воды.

На территории города Воронеж российскими правоохранительными органами задержана 20-летняя женщина по подозрению в покушении на убийство своей трехлетней дочери. Соответствующее заявление в социальных сетях накануне сделали сотрудники пресс-службы регионального управления по Воронежской области. В надзорном ведомстве возбудили уголовное дело п части 3 статьи 30, пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Государственное обвинение ходатайствует о заключении подозреваемой под стражу.

Следователи подчеркнули, что утром 11 апреля 2025 года женщина ушла из дома, оставив дочь одну в квартире на первом этаже дома по улице Героев Стратосферы. Местная жительница заперла дверь и не оставила девочке ни еды, ни воды. Злоумышленница также не сообщила ни одному из знакомых о местонахождении малышки. Вечером 14 апреля ребенок самостоятельно залез на подоконник, после чего открыл окно и позвал людей на помощь. Прохожие вызвали сотрудников МВД, которые девочку доставили в больницу в состоянии истощения. В текущий момент жизни и здоровью несовершеннолетней пациентки ничего не угрожает.

Авторы издания "Ъ-Черноземье" со ссылкой на полицию рассказали, что 20-летняя подозреваемая прибыла в город Воронеж в октябре 2024 года с территории Калужской области. На профилактическом учете в ПДН лна не состояла. В отношении матери составлен административный протокол, а материалы расследования переданы в СК РФ.

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Фото и видео: Telegram / СУ СК по Воронежской области