Глава "Калугадорзаказчика" задержан по делу о коррупции при ремонте дорог

В ходе расследования полиция задержала начальника государственного казенного учреждения, а также руководителя коммерческой фирмы.

Российские правоохранительные органы на территории Калужской области выявили коррупционные преступления в сфере строительства и ремонта дорог. Соответствующая информация опубликована в социальных сетях. Сотрудники полиции уточнили, что в конце 2023 года начальник регионального Государственного казенного учреждения "Калугадорзаказчик" получил от генерального директора коммерческой подрядной организации взятку в виде двух мобильных телефонов. Общая стоимость гаджетов составила 370 тысяч рублей. В обмен на такой "подарок" обвиняемый должен был оказать содействие в получении права на заключение через электронные конкурсы контрактов на строительство и ремонт дорог. В настоящее время оба подозреваемых задержаны МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

На основании материалов следователями возбуждены уголовные дела по пункту "в" части 5 статьи 290 и пункту "б" части 4 ст. 291 УК РФ. пресс-служба МВД РФ по региону

Красноярец предстанет перед судом за кражу у своего работодателя 1 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа