Красноярец предстанет перед судом за кражу у своего работодателя 1 млн рублей

Преступление попало на запись с камеры наблюдения.

Житель Красноярского края предстанет перед судом за кражу у своего работодателя фискальных накопителей и денежной суммы в размере одного миллиона рублей. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале регионального управления российских правоохранительных органов. Полицейские уточнили, что в марте 2025 года с заявлением обратился представитель компании, которая занимается продажей, ремонтом и обслуживанием кассовой техники и торгового оборудования. Он сообщил, что со склада пропали фискальные накопители и деньги из сейфа. Общая сумма материального ущерба составила один миллион рублей.

Недостача была выявлена при инвентаризации. Руководитель фирмы решил установить видеонаблюдение в кабинете своего бухгалтера для того, чтобы разоблачить злоумышленника. На камеры попал один из сотрудников компании. Однако злоумышленник заметил видеонаблюдение, поэтому поспешил выйти из помещения и протер за собой ручку двери. Затем этот сотрудник не вышел на работу, сославшись на плохое самочувствие.

Следствием установлено, что местный житель 1956 г.р., работая кладовщиком в компании, похитил 60 фискальных накопителей и 243 тысячи рублей. пресс-служба МВД РФ

Похищенное оборудование злоумышленник продал через интернет, а полученные денежные средства он потратил на личные нужды. В ходе следствия мужчина частично возместил материальный ущерб потерпевшему. В отношении сотрудника компании ведется уголовное дело по статье 158 УК РФ. Теперь фигуранту расследования грозит наказание в виде заключения на срок до шести лет.

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Фото и видео: Telegram / МВД 24