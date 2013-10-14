Группа ABBA представила рождественский клип на песню "Little Things"

Шведская группа ABBA выпустила клип на рождественскую композицию "Little Things". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.
Сюжет клипа развернулся вокруг нескольких учеников школы. Детей вдохновило возвращение ABBA, и они устроили собственное шоу.
Наконец-то пора окунуться в праздничное настроение с ABBA и новым клипом на рождественский сингл "Little Things".
из сообщения в Twitter ABBA
Песня вошла в новый альбом "Voyage", премьера которого прошла в начале ноября текущего года. Эта пластинка стала первой за 40 лет после распада группы.
Ранее популярные британские певцы Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский трек под названием "Merry Christmas" и представили на него клип.
Видео: YouTube / ABBA
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