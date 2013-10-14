Группа ABBA представила рождественский клип на песню "Little Things"

Песня вошла в новый альбом "Voyage", который музыканты выпустили спустя 40 лет после распада коллектива.

Шведская группа ABBA выпустила клип на рождественскую композицию "Little Things". Видео опубликовано на официальном YouTube-канале музыкального коллектива.

Сюжет клипа развернулся вокруг нескольких учеников школы. Детей вдохновило возвращение ABBA, и они устроили собственное шоу.

Наконец-то пора окунуться в праздничное настроение с ABBA и новым клипом на рождественский сингл "Little Things". из сообщения в Twitter ABBA

Песня вошла в новый альбом "Voyage", премьера которого прошла в начале ноября текущего года. Эта пластинка стала первой за 40 лет после распада группы.

Ранее популярные британские певцы Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский трек под названием "Merry Christmas" и представили на него клип.

Видео: YouTube / ABBA