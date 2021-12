Эд Ширан и Элтон Джон сняли рождественский клип

Артистов давно связывают дружеские отношения, но новогодний трек стал их первой совместной работой.

Популярные британские певцы Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский трек под названием "Merry Christmas" и представили не него клип. За сутки видео посмотрели более 2 млн просмотров.

В ролике можно увидеть отсылки к знаменитым рождественским хитам "Last Christmas" Джорджа Майкла, "Stay Another Day" группы East 17, "I Wish It Could Be Christmas Everyday" Wizzard и отсылает к сценам из фильма "Реальная любовь" 2003 года.

Все деньги, заработанные на песне, музыканты направят в музыкальный фонд Эда Ширана, помогающий молодым артистам из его родного Суффолка, и в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

В этом году оба музыканта порадовали своих фанатов новыми релизами. Ширан выпустил четвертый альбом под названием "Equals", а сэр Элтон Джон презентовал лонгплей "The Lockdown Sessions".

Видео: YouTube / Ed Sheeran