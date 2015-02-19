Вышел полноценный трейлер сериала "Миротворец" с Джоном Синой

HBO Max представила первый официальный трейлер сериала "Миротворец" с Джоном Синой в главной роли. В основу проекта легла история персонажа одноименного комикса от DC Comics.
За режиссеру сериала отвечал постановщик "Стражей галактики" и "Отряда самоубийц: Миссия навылет" Джеймс Ганн. По словам постановщика, сериал станет одновременно сиквелом и приквелом фильма "Отряда".
Премьера "Миротворца" запланирована на 13 января 2022 года.
Ранее мы публиковали трейлер новогодней комедии "Ёлки 8".
Видео: YouTube / HBO Max
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