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Вышел полноценный трейлер сериала "Миротворец" с Джоном Синой

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Режиссером проекта выступил постановщик "Стражей галактики" и нового "Отряда самоубийц".

HBO Max представила первый официальный трейлер сериала "Миротворец" с Джоном Синой в главной роли.  В основу проекта легла история персонажа одноименного комикса от DC Comics.

За режиссеру сериала отвечал постановщик "Стражей галактики" и "Отряда самоубийц: Миссия навылет" Джеймс Ганн. По словам постановщика, сериал станет одновременно сиквелом и приквелом фильма "Отряда". 

Премьера "Миротворца" запланирована на 13 января 2022 года. 

Ранее мы публиковали трейлер новогодней комедии "Ёлки 8"

Видео: YouTube / HBO Max

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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