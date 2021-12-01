Картина выйдет в прокат 16 декабря.

Российская кинокомпания Bazelevs опубликовала трейлер новогодней комедии "Ёлки 8". Ролик размещен в социальных сетях и на официальном YouTube-канале организации. Создатели напомнили о том, что фильм выходит на широкие экраны уже 16 декабря.

В видео зрителям показываются уже известные персонажи истории, которых играют Иван Ургант и Сергей Светлаков. Можно увидеть также и новичков. Например, поп-король Филипп Киркоров выступит в роли сотрудника охранного агентства. Саму себя сыграла певица Ольга Бузова. В трейлере понятно, что она будет петь в картине. По традиции новая часть франшизы будет делиться на несколько новелл. Съемки фильма проводились в Перми, Красноярске, Тюмени и других населенных пунктах.

Напомним, что в конце 2018 года вышла финальная часть новогодней серии "Елки последние". Актеры и режиссер Тимур Бекмамбетов попрощались с поклонниками франшизы.

В Нью-Йорке состоялась премьера "Вестсайдской истории".

Фото и видео: YouTube / Bazelevs