В Нью-Йорке состоялась премьера "Вестсайдской истории"

Картина будет доступна зрителям с 9 декабря.

В США состоялась мировая премьера нового фильма Стивена Спилберга "Вестсайдская история". Торжественная церемония прошла в Нью-Йорке. В мероприятии приняла участие актриса Рита Морено, которая 51 год назад сыграла в оригинальном мюзикле роль Аниты. В "Вестсайдской истории" рассказывается история о противостоянии двух нью-йоркских уличных банд, а также запретной любви между членами противоборствующих кланов. Главными героями являются персонажи Мария и Тони.

Премьера-картины на широких экранах запланирована на 9 декабря. В этот день музыкальный фильм выйдет в российских кинотеатрах.

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Фото и видео: Youtube/MarioFilmWorld