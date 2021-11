Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом

Ранее были представлены два сингла из альбома.

Шведская поп-группа ABBA выпустила новый альбом под названием Voyage.

До официальной премьеры альбома коллектив выпустил два сингла из него - I Still Have Faith in You и Don"t Shut Me Down. Последний альбом ABBA под названием The Visirots вышел 40 лет назад, после чего группа распалась.

Voyage доступен для прослушивания на музыкальных платформах. Весной 2022 года ABBA представит новый релиз на концерте в Лондоне.

Видео: YouTube / ABBA