Oxxxymiron выпустил клип на песню "Цунами"

Российский рэпер Oxxxymiron выпустил новый клип на песню "Цунами". Его опубликовали на YouTube-канале музыканта.
В рисованном видео представлена ящерица, которая пытается стать человеком. Песня "Цунами" была записана совместно с тверской рок-группой "Пионерлагерь Пыльная Радуга". Также в конце клипа можно увидеть обложку предстоящего альбома и его название.
Отметим, что на сегодняшний день видео посмотрели 1,7 млн человек.
Ранее Oxxxymiron выпустил клип "Кто убил Марка".
Видео: YouTube / oxxxymironofficial
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