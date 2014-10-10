Oxxxymiron выпустил клип на песню "Цунами"

В нем представлена ящерица, которая пытается стать человеком.

Российский рэпер Oxxxymiron выпустил новый клип на песню "Цунами". Его опубликовали на YouTube-канале музыканта.

В рисованном видео представлена ящерица, которая пытается стать человеком. Песня "Цунами" была записана совместно с тверской рок-группой "Пионерлагерь Пыльная Радуга". Также в конце клипа можно увидеть обложку предстоящего альбома и его название.

Отметим, что на сегодняшний день видео посмотрели 1,7 млн человек.

Ранее Oxxxymiron выпустил клип "Кто убил Марка".

Видео: YouTube / oxxxymironofficial