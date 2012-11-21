Oxxxymiron выпустил клип "Кто убил Марка"

Петербургский рэпер Oxxxymiron выпустил клип на песню "Кто убил Марка". Выход клипа предваряет скорый выпуск нового, первого за шесть лет альбома рэпера.
Новая композиция посвящена проблемам, с которыми рэпер встретился на своем творческом пути.
Ранее музыкант опубликовал клин на стихотворения поэта Осипа Мандельштама. Для песни Oxxxymiron выбрал "Стихи о неизвестном солдате", написанные в 1937 году.
В январе рэпера Оксимирона задержали на протестной акции в Петербурге в день его рождения.
Видео: YouTube / oxxxymironofficial
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все