Путин встретился с гендиректором "Россетей"

Главе государства доложили о результатах работы компании за 2025 год.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с гендиректором "Россетей" Андреем Рюминым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Рюмин доложил главе государства о результатах работы группы "Россети" за 2025 год. По его словам, объем инвестиционной программы составил 725 млрд рублей. Кроме того, "Россети" построили более 35 тысяч километров линий электропередачи, а также ввели ориентировочно 15 тысяч мегавольт-ампер трансформаторной мощностью.

Что касается текущего года, у нас инвестиционная программа ориентировочно планируется в районе 900 млрд рублей. В рамках инвестиционной программы мы планируем, безусловно, новое строительство, в том числе модернизацию, реконструкцию существующих электросетевых объектов. Андрей Рюмин, гендиректор "Россетей"

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с президентом Индонезии.

