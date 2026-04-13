Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Индонезии Прабово Субианто. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Субианто прибыл в Москву с официальным визитом. На встрече с индонезийским коллегой Путин предложил обсудить развитие торговли и назвал перспективные направления сотрудничества двух стран. Российский лидер добавил, что контакты Москвы и Джакарты носят регулярный характер. Он также напомнил о соответствующей декларации, которую подписали обе страны.

Большое значение придаем развитию гуманитарных связей, в том числе в сфере культуры и образования. И конечно, наши министерства иностранных дел работают интенсивно, в тесном контакте друг с другом на всех международных площадках. Владимир Путин, президент РФ

Видео: официальный сайт президента России