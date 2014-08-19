В ГД попросили проверить крупные компании на предмет зарплатного картеля

Яна Лантратова обратилась письмом к главе ФАС Максиму Шаскольскому.

Председатель профильного комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова просит федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить крупные компании на предмет возможного негласного "зарплатного картеля". Текст соответствующего документа пресс-служба политика распространила по СМИ. Известно, что документ направлен в адрес руководителя ФАС Максима Шаскольского.

...Прошу провести проверку на предмет выявления неформальных практик обмена работодателями информацией о заработной плате, бонусах, социальных пакетах, кадровой политике и условиях найма, а также неформальных договоренностей о взаимном отказе от политики переманивания работников. текст письма

В документе парламентарий из нижней палаты указала на то, что в отечественных СМИ распространяется информация о формировании на внутреннем рынке практики, связанной с возможным обменом работодателями информацией о размере трудовых окладов для сотрудников, системах премирования, социальных пакетах, условиях найма и удержания рабочего персонала. Пресса не исключает существование возможных неформальных договоренностей об отказе в рыночном переманивании работников между хозяйствующими субъектами. Таким образом, по мнению Яны Лантратовой, можно говорить о согласовании кадровой и зарплатной политики между работодателями. Это негативно сказывается на добросовестной конкуренции за квалифицированного специалиста. Также ситуация при водит к искусственному сдерживанию роста оплаты труда и снижение трудовой мобильности населения.

