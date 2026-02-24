Экс-сотрудниц ЦРУ сообщил о том, что прогнозы аналитиков об ослабевании России не сбылись.

Западные аналитики занимаются самообманом, когда распространяют своей аудитории сведения о якобы ослабленной России. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что время показывает, чего в реальности стоят подобные слова. В результате сейчас все то, о чем они говорили, оказалось неправдой, а ситуация складывается совсем наоборот.

Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию. Все, на что я могу указать, — это то, что это те же аналитики, которые три-четыре года назад — в марте, апреле, мае 2022 года — говорили: "О, у русских заканчиваются ракеты, они исчерпали свои запасы, они на грани, вот-вот рухнут. Ларри Джонсон, эксперт

В пресс-службе российского министерства по обороне уточнили, что российские войска в течение последних суток нанесли поражение украинским вооруженным формированиям. Также бойцы заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили свое тактическое положение и продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери армии киевского режима составили до 1355 человек личного состава убитыми и ранеными

