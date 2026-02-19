Ларри Джонсон сообщил о том, что ВС РФ могут дойти до Киева.

Москве, в отличие от киевского режима, не нужны мирные переговоры с оппонентами для того, чтобы одержать победу в региональном конфликте. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что в случае провала диалога с украинскими представителями, Вооруженные силы России успешно добьются поставленных целей силовыми методами и освободят еще большее количество территорий.

Они участвуют в этих переговорах в надежде, что Украина придет в себя и поймет, что потеряет больше территорий, если будет продолжать. К концу года они с большой долей вероятности закрепят за собой Одессу и Николаев. Я бы даже не удивился, если они будут в шаге от того, чтобы забрать Киев. Ларри Джонсон, эксперт

Европа не сможет предоставить гарантии безопасности Украине, на которые согласится Россия.

