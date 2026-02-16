Ларри Джонсон сообщил о том, что политики из ЕС обманывают сами себя.

Европейский регион не сможет предоставить гарантии безопасности киевскому режиму, на которые бы согласилась Москва при заключении мирного соглашения. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон. Иностранный специалист заметил, что региональное сообщество не способно дать Украине такую защиту, которая бы была одобрена Россией. Сложилась такая реальность, при которой именно НАТО на Украине считалось самым мощным военным подразделением блока вЕС, исключая США и Турцию.

Так что они уже пытались разыграть эту карту. Эта карта никуда не годилась. В НАТО могут придумать в качестве гарантий безопасности Украине что-то вроде: "Хорошо, мы пообещаем, что Европа будет на вашей стороне". Но у Европы нет боеспособной армии. Они сами себя обманывают. Ларри Джонсон, эксперт

Фото и видео: YouTube / Daniel Davis / Deep Dive