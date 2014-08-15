Украинский пленный рассказал, как оказался в ВСУ из-за вызова полиции

Мужчина объяснил, как оказался в блиндаже на поле боя.

Украинец Андрей Лыло, попавший в плен к бойцам российской "Центральной" группировки сил, рассказал о том, что будучи в нетрезвом состоянии повздорил со знакомым и решил проучить его, вызвав на место инцидента полицию, однако приехавшие правоохранительные органы задержали его, после чего уже сам Андрей Лыло оказался в рядах Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление с российскими военнослужащими сделал взятый в плен мужчина из соседнего государства. Иностранец пояснил, что был направлен в Черниговскую область, где на протяжении 52 дней жил в палатках. За этот период времени ему приходилось ходить в круговую оборону или в окопы, де отрабатывался отрабатывать бой "один против одного", а также периодически его тренировали метать гранаты. Уже на боевых позициях в середине февраля его блиндаж полностью затопило. В связи с этой ситуацией вместе с сослуживцами мужчина "выселился". Во время этого процесса подорвался один из его коллег. А второй боец был через некоторое время уничтожен FPV-дроном ВС РФ.

Приехал с работы, вечером, два дня выходных, с другом собрались, взяли, выпили. У друга что-то с крышей не то стало. Я взял, милицию вызвал, милиция приехала, по планшету посмотрели. Наш парень! Погрузили и повезли. А его нет, он не в розыске. Я думал, что его заберут, а наоборот получилось, меня забрали. Андрей Лыло в видеоролике

Мужчина добавил, что в блиндаже не было места для того, чтобы спрятаться. В результате он принял решение сдаться ВС РФ. В результате с дрона ему отправили рацию, с помощью которой украинец добрался до российской стороны. Он также выразил уверенность в том, что был бы ликвидирован ВСУ, если бы один остался на своей позиции.

Фото и видео: Минобороны России