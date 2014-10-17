Хегсет: США откажутся от политкорректных ограничений в операции против Ирана

В Пентагоне заметили, что больше не будут придерживаться провальной стратегии, которая была в прошлый вооруженных конфликтах из-за толерантности.

Американский министр военного ведомства Пит Хегсет заявил, что военнослужащие Пентагона в операции против Ирана больше не будут связаны "политкорректными правилами", которые, по его словам, ранее ограничивали действия. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал во время брифинга с журналистами во Флориде

Глупые, политкорректные войны прошлого были полной противоположностью тому, что мы делаем здесь. У них были размытые цели и ограничительные, минималистские правила применения силы. Больше такого не будет. Наши полномочия, его полномочия, полномочия центрального командования, полученные от президента и от меня, задействованы по максимуму. Пит Хегсет, шеф Пентагона

Напомним, что 4 марта глава Пентагона объявил о новом этапе проведения на Ближнем Востоке военной операции. Ее целью стало установление полного контроля над воздушным пространством Исламской республики Иран. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн объяснил общественности, что ракетные удары будут наноситься "на более значительную глубину". Такое решение позволяет сформировать для США пространство для маневров.

Фото и видео: YouTube / Defense Now