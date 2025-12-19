Пентагон предоставит чат-боту Grok доступ к своим сетям и базам данных

Пит Хегсет уточнил, какие нововведения ждут Минобороны США в связи с развитием технологий.

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что чат-бот Grok, а также Gemini, генеративный искусственный интеллект от технологической компании Google, до конца января 2026 года будут запущены в американском министерстве по обороне. Соответствующими данными со своей аудиторией поделились журналисты из новостного агентства AP New. В СМИ уточнили, что чиновник предоставит нейросетям все необходимые сведения, которые находятся в местных военных IT-системах. В том числе речь идет о получении данных от разведывательного ведомства. В рамках выступления в штаб-квартире компании Space X в городе Браунсвилл штата Техас, Пит Хегсет отметил, что модели искусственного интеллекта "будут внедрены во все несекретные и секретные сети" министерства по обороне США.

В СМИ уточнили, что подобные высказывания сделаны параллельно на фоне с международным скандалом, который разворачивается сейчас в обществе вокруг нейросети Grok. В начале января 2026 года Европейская комиссия обвинила социальную сеть в генерации антисемитского и другого неприемлемого контента с помощью нейросети Grok. Позже власти Малайзии и Индонезии заблокировали в своих странах доступ пользователей к Grok. Далее о возможном запрете онлайн-платформы также заявили британские власти.

