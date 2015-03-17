В Пентагоне оценили готовность к Рождеству.

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что находится в "списке непослушных детей" перед Рождеством на фоне недавнего скандала секретной перепиской в мессенджере Signal. Такой комментарий иностранный чиновник сделал местным журналистам на красной ковровой дорожке по случаю вручения в Вашингтоне премий Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Корреспонденты задали вопрос о том, кто из членов федерального правительства при вашингтонской администрации президента-республиканца Дональда Трампа в 2025 году попал в "спискок непослушных детей" в преддверии католического праздника.

Знаете, всегда я и Роберт Кеннеди-младший, то тут, то там. Уж точно не Марко, точно не вице-президент и уж точно не замечательная Тулси. Пит Хегсет, шеф Пентагона

Ранее публично был представлен доклад со стороны генерального инспектора американского военного министерства. В тексте было установлено, что Пит Хегсет нарушил предписания собственного ведомства, чем подверг опасности военнослущащих, отправляя секретную информацию о боевых действиях в Йемене через приложение Signal.

Хегсет хотел бы, чтобы Путин, Трамп и Зеленский встретились за ужином.

Фото и видео: YouTube / MAGNO NEWS

