Школьники из Боснии приехали в Петербург в рамках молодёжного проекта

Правительство Санкт-Петербурга планирует расширить программу, организовав несколько международных молодежных смен при поддержке ведущих вузов города.

С 4 по 16 мая Санкт-Петербург принимает делегацию школьников из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) в рамках специальной программы, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает Spbdnevnik.ru, юные гости познакомятся с историей героической обороны Ленинграда, посетят Пискаревское мемориальное кладбище и Музей обороны и блокады Ленинграда.

Губернатор Александр Беглов отметил: "Международные молодежные смены дают возможность подрастающему поколению знакомиться с нашей историей и культурой". Программа визита была согласована во время Петербургского международного экономического форума 2024 года с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

Особое внимание в программе уделено профессиональной ориентации - участники смены, интересующиеся медициной, посетят ведущие медицинские центры и вузы города. Культурная часть программы включает экскурсии в Эрмитаж, Российский этнографический музей и Исаакиевский собор.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Саду Дружбы на Литейном расцвела сакура.

Скриншот из видео: пресс-служба Комитета по энергетике Санкт-Петербурге