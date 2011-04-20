У Блокадного трамвая в Петербурге состоялась патриотическая акция

Мероприятия начались с традиционного звонкого сигнала трамвая, символизирующего начало музыкально-патриотической акции.

Накануне юбилея великой даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — состоялось трогательное патриотическое мероприятие у знаменитого монумента "Блокадный трамвай".

Акция прошла в знак уважения героическим усилиям ленинградских водителей трамваев, которые в тяжелые времена блокады Ленинграда бесстрашно выполняли свою работу, обеспечивая жизнедеятельность осаждённого города, невзирая на непрерывные бомбардировки и артобстрелы немецко-фашистской авиации.

Сотрудники государственного учреждения "Горэлектротранс", подчинённого Комитету по транспорту Санкт-Петербурга, военнослужащие Ленинградского военного округа и ученики школ почтили память водителей цветами, принесёнными к памятнику.

Мероприятия начались с традиционного звонкого сигнала трамвая, символизирующего начало музыкально-патриотической акции. От памятника начали своё путешествие сразу два специальных маршрута. Первый представлял собой вагон-грузовик, созданный на базе трамвая модели ЛМ-99К (ТС-79). До 7 мая он будет следовать по маршрутам Красносельского и Кировского районов, превращаясь на каждой остановке в сцену для выступлений ансамбля песни и танца Ленинградского военного округа.

Любой желающий сможет увидеть концертное представление на конечной остановке на улице Пограничника Гарькавого, на улице Маршала Казакова, д. 22, а также у Нарвских ворот. Дополнительные рейсы запланированы на 6 мая с 10:00 до 12:00 и на 7 мая с 11:00 до 13:00.

Во втором рейсе участвовал исторический трамвай "Богатырь-М", проследовавший единовременно от памятника до Стрельны и обратно. Музыкальное сопровождение осуществлял творческий коллектив Ленинградского военного округа, исполняющий известные фронтовые композиции.

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Фото и видео: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга