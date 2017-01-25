В Петербурге дом Колычева признан региональным памятником

Архитектором здания выступил Жан-Батист Леблон в 1716 году.

В пятницу, 25 августа, дом Степана Колычева на 1-й линии Васильевского острова, 16, в Петербурге был включен в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Архитектором здания выступил Жан-Батист Леблон в 1716 году. Отделка лицевого фасада, который сохранился с 1841-го, выполнена гладкой штукатуркой, а цоколя – известняковой плитой.

В XIX-XX веках в доме жили архитектор, историк искусства Борис Веселовский и правовед, академик АН СССР Анатолий Венедиктов.

Ранее мы рассказывали о том, что доходный дом Антоновой признали памятником.

Фото: пресс-служба КГИОП