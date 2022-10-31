Доходный дом Александра Дальберга и Иоганны-Августы Кохендерфер стал памятником регионального значения

В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом.

Сегодня, 3 июля, стало известно о том, что доходный дом Александра Дальберга и Иоганны-Августы Кохендерфер, находящийся по адресе Большой проспект П. С., 106А, внесен в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Об этом рассказали в пресс-службе КГИОП.

Построено здание по проекту гражданских инженеров Александра Дальберга и Константина Кохендерфера в 1910-1912 годах. В дизайне фасадов использованы приемы рационального модерна с элементами эклектики.

В XX веке в доме проживали профессор Ленинградского инженерно-строительного института В. Ф. Иванов, профессор Женского медицинского института К. К. Скробанский, начальник кафедры общей хирургии Военно-медицинской академии Н. Н. Еланский.

В настоящее время здание является многоквартирным жилым домом.

Ранее мы сообщали о том, что памятником регионального значения признан доходный дом Василия Петрова.

Фото: КГИОП