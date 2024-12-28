  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:48
79
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге художественную подсветку получил доходный дом Петра Вейнера

0 0

На фасаде разместили 305 светодиодных светильников, проложено 544 метра кабельной линии.

Доходный дом Петра Вейнера, который является объектом культурного наследия, оформили архитектурно-художественной подсветкой. Здание расположено на углу улицы Чайковского и проспекта Чернышевского, сообщили в комитете по энергетике Петербурга. 

Дом построили по проекту архитектора Бориса Гиршовича, объект – яркий образец архитектуры в духе итальянских палаццо. Здание состоит из двух частей: трехэтажный парадный корпус выходит на Сергиевскую улицу, четырехэтажный – на Воскресенский проспект. 

На фасаде разместили 305 светодиодных светильников, проложено 544 метра кабельной линии. Подсветка подчеркивает архитектурные особенности. 

Ранее мы рассказывали о том, что реконструкция освещения стартовала в трех жилых кварталах Сестрорецка. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: доходный дом, подсветка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии