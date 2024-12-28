В Петербурге художественную подсветку получил доходный дом Петра Вейнера

На фасаде разместили 305 светодиодных светильников, проложено 544 метра кабельной линии.

Доходный дом Петра Вейнера, который является объектом культурного наследия, оформили архитектурно-художественной подсветкой. Здание расположено на углу улицы Чайковского и проспекта Чернышевского, сообщили в комитете по энергетике Петербурга.

Дом построили по проекту архитектора Бориса Гиршовича, объект – яркий образец архитектуры в духе итальянских палаццо. Здание состоит из двух частей: трехэтажный парадный корпус выходит на Сергиевскую улицу, четырехэтажный – на Воскресенский проспект.

На фасаде разместили 305 светодиодных светильников, проложено 544 метра кабельной линии. Подсветка подчеркивает архитектурные особенности.

Ранее мы рассказывали о том, что реконструкция освещения стартовала в трех жилых кварталах Сестрорецка.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга