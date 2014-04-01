Реконструкция освещения стартовала в трех жилых кварталах Сестрорецка

Завершат работы летом 2026 года.

В трех жилых кварталах Сестрорецка у лесопарка началась реконструкция наружного освещения. Территория микрорайона проходит в границах Приморского шоссе, Транспортной улицы, улицы Инструментальщиков, береговой линии Водосливного канала, Гагаринской набережной и Гагаринской улицы. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга 31 марта.

С 1980-х годов пространства кварталов освещали 150 фонарей. После модернизации количество источников света вырастет почти в три раза – до 431. Светильники установят на 323 металлических опорах, кабельные линии проложат в земле. Завершат работы летом 2026 года.

Ранее на Piter.TV: в Автово стартовала реконструкция наружного освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга