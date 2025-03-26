В Автово стартовала реконструкция наружного освещения

Новая система освещения обеспечит двукратное увеличение яркости дворового пространства.

Началась реконструкция системы уличного освещения в квартале 16 района Автово.

Работы развернулись на территории, ограниченной проспектом Стачек, улицами Зенитчиков, Кронштадтской и Корабельной. Обновление освещения должно завершиться к началу учебного года 2025 года по поручению губернатора Санкт-Петербурга.

В данном квартале проживает около 1700 человек. Здесь расположены детский сад, игровые площадки и зоны отдыха. Театр кукол "Бродячая собака" посещает около 100 малышей, а Консультативно-диагностический центр №85 ежедневно принимает более 200 маленьких пациентов.

Сотрудники СПб ГБУ "Ленсвет" установят 102 светильника и 74 опоры на внутридворовых участках, а также проложат 1,8 километра кабеля. Светильники в квартале используются с 1953 года, и установленные ранее 45 устройств уже не соответствуют современным стандартам, в частности, требованиям к освещенности территорий детского сада и игровых зон.

Новая система освещения обеспечит двукратное увеличение яркости дворового пространства. Особенное внимание уделяется зонам с повышенной общественной активностью, таким как детские площадки, пешеходные дорожки и подходы к социальным объектам.

Ранее мы сообщили о том, что в одном из микрорайонов Калининского района установлено новое освещение.

Видео: Telegram / Комитет по энергетике