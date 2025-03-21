В одном из микрорайонов Калининского района установлено новое освещение

Для повышения уровня освещённости в жилых кварталах установлено 32 опоры и 42 современных светодиодных светильника.

В микрорайоне, расположенном в границах проспектов Металлистов, Полюстровского, Кондратьевского и улицы Замшина, завершено строительство наружного освещения. Работы выполнены по заказу СПб ГКУ "Управление заказчика", сообщили в Комитете по энергетике.

Для повышения уровня освещённости в жилых кварталах установлено 32 опоры и 42 современных светодиодных светильника. Также проложено более 1000 метров кабельных линий и 104 метра воздушных линий электропередачи. Новое освещение появилось на детских и спортивных площадках, а также на подходах к социальным объектам. Функционирование фонарей контролируется дистанционно из диспетчерского центра СПб ГБУ "Ленсвет".

Работы по модернизации наружного освещения в Калининском районе продолжаются. В настоящее время ведётся строительство освещения в Муринском парке на участке от Гражданского проспекта до улицы Руставели. В 2025 году планируется завершить реконструкцию освещения в Любашинском саду и установить новые фонари на тротуарах проспекта Науки. Кроме того, в рамках программы модернизации осветительных приборов в районе будет заменено более 1200 натриевых светильников на энергоэффективные светодиодные.

Ранее на Северном проспекте установили почти 400 светильников.

Видео: Telegram/ Комитет по энергетике