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На Северном проспекте установили почти 400 светильников

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По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, уже 59,5% фонарей заменены на светодиодные.

На Северном проспекте в Петербурге завершена модернизация системы освещения. Об этом рассказали в Смольном 25 февраля. 

Специалисты установили 397 экономичных и долговечных светильников. Такие фонари более устойчивы к перепадам напряжения и обеспечивают равномерное освещение в широком диапазоне цветовых температур.

По словам губернатора Северной столицы Александра Беглова, уже 59,5% фонарей заменены на светодиодные. Это обеспечивает городу годовую экономию бюджета в 100 млн рублей. 

В феврале на Северном проспекте завершен еще один проект: были установлены светильники вдоль ранее не освещенных местных проездов.

Ранее на Piter.TV: в жилом квартале около площади Калинина установили 26 светодиодных светильников. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга 

Теги: освещение, северный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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