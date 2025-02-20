  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 17:29
54
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В жилом квартале около площади Калинина установили 26 светодиодных светильников

0 0

Новые энергоэффективные фонари уже оценили порядка 800 человек, проживающих в границах Полюстровского проспекта, Чичуринского переулка и Лабораторной улицы.

В жилом квартале, который расположен у площади Калинина в Петербурге, появилось наружное освещение. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике. 

Новые энергоэффективные фонари уже оценили порядка 800 человек, проживающих в границах Полюстровского проспекта, Чичуринского переулка и Лабораторной улицы. Неподалеку находятся детская и спортивная площадки, а также детский сад №9. Энергетики установили 26 светодиодных светильников на 18 опорах, для передачи электроэнергии проложено почти 500 метров кабельной линии. 

В этом году в Калининском районе построят освещение вдоль тротуаров по проспекту Науки, еще проведут реконструкцию освещения в Любашинском саду.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Руднева полностью обновили систему наружного освещения. 

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга

Теги: освещение, площадь калинина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии