В жилом квартале около площади Калинина установили 26 светодиодных светильников

Новые энергоэффективные фонари уже оценили порядка 800 человек, проживающих в границах Полюстровского проспекта, Чичуринского переулка и Лабораторной улицы.

В жилом квартале, который расположен у площади Калинина в Петербурге, появилось наружное освещение. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике.

Новые энергоэффективные фонари уже оценили порядка 800 человек, проживающих в границах Полюстровского проспекта, Чичуринского переулка и Лабораторной улицы. Неподалеку находятся детская и спортивная площадки, а также детский сад №9. Энергетики установили 26 светодиодных светильников на 18 опорах, для передачи электроэнергии проложено почти 500 метров кабельной линии.

В этом году в Калининском районе построят освещение вдоль тротуаров по проспекту Науки, еще проведут реконструкцию освещения в Любашинском саду.

Ранее мы рассказывали о том, что на улице Руднева полностью обновили систему наружного освещения.

Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга