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Памятником регионального значения признан доходный дом Василия Петрова
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Памятником регионального значения признан доходный дом Василия Петрова

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Здание является ярким образцом доходного дома конца XIX века.

В среду, 28 июня, доходный дом Василия Петрова на Загородном проспекте, 42 признали памятником регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе КГИОП.

Сохранились до наших дней фасады, объемно-пространственное решение дома, помещения с комплексной декоративно-художественной отделкой, в том числе парадная лестница. Здание является ярким образцом доходного дома конца XIX века. 

В конце XIX – начале XX веков в этом доме располагалась контора водочного и ликерного завода "В.Е. Петровъ", основанного в 1863 году. 

Пресс-служба КГИОП

Отметим, что компания получала награды в Чикаго, Антверпене и Петербурге.

Ранее на Piter.TV: дом на улице Пестеля, в котором жил Самуил Маршак, признан объектом культурного наследия.

Фото: пресс-служба КГИОП 

Теги: доходный дом, памятник регионального значения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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