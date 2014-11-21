Дом на улице Пестеля, в котором жил Самуил Маршак, признан объектом культурного наследия

Объект был возведён ещё в XVIII веке и дважды перестраивался (в 1847 и в 1876 г.г.).

Дом по адресу: улица Пестеля, 14, в котором в начале XX века жил поэт Самуил Маршак, включён в государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщил Telegram-канал КГИОП.

Объект был возведён ещё в XVIII веке и дважды перестраивался (в 1847 и в 1876 г.г.). В качестве проектировщиков изменения в проект внесли архитекторы Егор Диммерт и Юлий Дютель.

Здание является многоквартирным домом и выполнен в стиле эклектика с элементами барокко, а также неоренессанса и неогрека. Жильё сдавалось внаём, а первый этаж занимали магазины и лавки.

Ранее мы сообщили о том, что особняк Александровской на набережной Кутузова признали памятником.

Фото: citywalls.ru